В Ростове Ростопотребнадзор локализовал массовое пищевое отравление шаурмой

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области приняло меры по локализации пищевого отравления среди жителей Ростова-на-Дону. Предположительно причиной семи выявленных случаев недомогания 24 и 25 октября стала шаурма, приготовленная в заведении «Шаурма-Хаус» по адресу ул. Жданова, 14. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении предприятия общепита была организована проверка, выявившая грубые нарушения санитарных требований.

«Деятельность предприятия приостановлена. Составлен протокол о временном запрете деятельности, материалы переданы в судебные органы»,— отмечает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Надзорный орган продолжает санитарные мероприятия и расследование.

Анастасия Назарова