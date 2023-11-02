В Тутаеве продлят работу переправы через Волгу
В Тутаеве переправа через Волгу будет работать до ледостава, однако грузопассажирский паром заменит теплоход «Москва». Об этом сообщила глава Тутаевского района Ольга Низова.
Переправа в Тутаеве
Фото: страница Дмитрия Юнусова в соцсети «Вконтакте»
Руководство района провело переговоры с гендиректором Ярославского речного порта Валерием Абидиным. «Достигнута договоренность о том, что после 15 ноября, когда прекращает работу грузопассажирский паром СП-44, его заменит пассажирский теплоход "Москва". Он будет работать у нас до самого ледостава, жители города смогут переправляться в комфортных условиях»,— рассказала Ольга Низова.
Переправа на «Москве» будет стоить 45 рублей. «Ъ-Ярославль» сообщал, что паром в Тутаеве был закрыт в 2020 году по финансовым и техническим причинам, однако в 2023 году сообщение возобновилось по инициативе губернатора Михаила Евраева.