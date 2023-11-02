В Тутаеве продлят работу переправы через Волгу

В Тутаеве переправа через Волгу будет работать до ледостава, однако грузопассажирский паром заменит теплоход «Москва». Об этом сообщила глава Тутаевского района Ольга Низова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переправа в Тутаеве

Фото: страница Дмитрия Юнусова в соцсети «Вконтакте» Переправа в Тутаеве

Фото: страница Дмитрия Юнусова в соцсети «Вконтакте»

Руководство района провело переговоры с гендиректором Ярославского речного порта Валерием Абидиным. «Достигнута договоренность о том, что после 15 ноября, когда прекращает работу грузопассажирский паром СП-44, его заменит пассажирский теплоход "Москва". Он будет работать у нас до самого ледостава, жители города смогут переправляться в комфортных условиях»,— рассказала Ольга Низова.

Переправа на «Москве» будет стоить 45 рублей. «Ъ-Ярославль» сообщал, что паром в Тутаеве был закрыт в 2020 году по финансовым и техническим причинам, однако в 2023 году сообщение возобновилось по инициативе губернатора Михаила Евраева.

Антон Голицын