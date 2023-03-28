Губернатор: паром в Тутаеве вновь заработает летом 2023 года

Грузопассажирская паромная переправа в Тутаеве Ярославской области заработает летом 2023 года. Об этом во время отчета в областной думе заявил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паром в Тутаеве

Фото: страница Дмитрия Юнусова в соцсети «Вконтакте» Паром в Тутаеве

Фото: страница Дмитрия Юнусова в соцсети «Вконтакте»

Паром был закрыт в 2020 году по финансовым и техническим причинам. В частности, в ветхое состояние пришли причалы. Решение вопроса взяло на себя правительство Ярославской области.

По словам губернатора, в области планируется построить пять причалов: на левом берегу в Тутаеве, в Угличе, Красном Профинтерне, Пошехонье и Брейтове.

«Мы в полтора раза увеличим количество судозаходов, что означает гораздо больший приток туристов»,— сказал Михаил Евраев.

Антон Голицын