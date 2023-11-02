Петербургский производитель водки «Царская» намерен выйти на биржу в 2025 году

Крупный петербургский производитель и импортер алкоголя — компания Ladoga намерена провести в 2025 году первичное размещение акций на бирже (Initial Public Offering, IPO). Об этом в интервью РБК сообщил президент и совладелец компании Вениамин Грабар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: компания "Ладога" Фото: компания "Ладога"

Бизнесмен рассчитывает, что к моменту проведения IPO российский фондовый рынок отчасти восстановится. «Компании нашей отрасли близки и понятны инвесторам, люди видят наш продукт, могут подержать в руках и даже попробовать. Они прекрасно понимают, что производится, что продается. Я считаю, что будущее для открытого рынка — это компании, понятные физическим инвесторам», — отметил господин Грабар.

По его словам, в подготовке к размещению Ladoga сопровождают Сбер, ВТБ и Абсолют-банк. В настоящий момент компания готовится к размещению дебютного облигационного займа в размере 2 млрд рублей. Это необходимо «для получения практики публичности», уточнил предприниматель.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская компания Ladoga получила декларацию для производства чешских ликеров Fruko Schulz.

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