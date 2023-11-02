КНР и США проведут консультации по контролю над вооружениями

Китай и США намерены на следующей неделе провести консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия. Переговоры состоятся в Вашингтоне, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на брифинге.

Китайскую делегацию возглавит руководитель департамента контроля над вооружениями МИД КНР. Как передает Reuters, Ван Вэньбинь сообщил, что стороны намерены вести диалог по широкому кругу вопросов, в том числе по выполнению международных договоров по контролю над вооружениями.

На прошлой неделе министр иностранных дел Китая Ван И побывал в Вашингтоне с рабочим визитом. Глава МИДа встречался с президентом Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента Джейком Салливаном. Стороны условились работать над встречей президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Подробнее о визите Ван И — в материале «Ъ» «США с Китаем поискали важное и общее».

Леонид Уварчев