Прокуратура добилась компенсации за травмы ребенка на детской площадке

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга провела проверку после обращения матери 10-летней девочки, которая получила травмы, играя на детской площадке.

Как сообщили 1 ноября в надзорном ведомстве, причиной получения травмы несовершеннолетней в августе прошлого года стало ненадлежащее содержание собственником имущества на детской площадке, расположенной по адресу: 2-я Комсомольская улица, д. 50, 54. В результате падения девочке потребовалось хирургическое вмешательство. Она испытала сильный стресс и долгое время наблюдалась у врача.

Прокуратура района внесла представление в адрес главы муниципального образования. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования небезопасное игровое оборудование демонтировали.

Также в отношении руководства МО «Константиновское» в суд было направлено исковое заявление о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации. В итоге требования прокурора были удовлетворены и в пользу пострадавшей взыскали 70 тыс. рублей.

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