Вступил в силу приговор мошеннице, которая довела жертву до психического расстройства

Омский областной суд признал законность приговора Софье Орловой, осужденной на четыре года колонии за мошенничество. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Как указывается в судебном решении, в 2008 году Софья Орлова, делопроизводитель в НПО «Мостовик», познакомилась с потерпевшей, работавшей инженером-проектировщиком в этой компании. В деле указывается, что обвиняемая на протяжении нескольких лет применяла в отношении знакомой психическое и психологическое воздействие. «Формировала иллюзии о наличии угроз жизни и здоровью потерпевшей и ее родителям, создавала условия постоянного поступления информации о таких угрозах, в том числе от вымышленных людей», — рассказали в суде, добавив, что у жертвы развилось психическое расстройство.

Доверяя ей, потерпевшая выполняла просьбы обвиняемой, в том числе по передаче имущества и денег якобы для приобретения «лекарств», заказы «молебнов за здравие», организации «лечения». С 2008-го по 2020 годы, установил суд, Софья Орлова выманила свыше 12 млн. руб.

Дело слушалось в Первомайском райсуде Омска, который летом 2023 года вынес Софье Орловой приговор. По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью обвиняемой назначили три года, но освободили от наказания «в связи с истечением сроков давности». По статье о мошенничестве в особо крупном размере присудили четыре годам колонии общего режима.

В пользу потерпевшей суд взыскал более 8 млн руб. в счет возмещения материального ущерба (с учетом частичного возмещения в ходе следствия), а также 500 тыс. руб. денежной компенсации морального вреда.

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Илья Николаев