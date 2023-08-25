В Омске мошенница с помощью психического воздействия похитила 12 млн рублей

Суд Омска приговорил к четырем годам колонии 37-летнюю местную жительницу, признав ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

По данным прокуратуры Омской области, обвиняемая для похищения денег использовала приемы психического и психологического воздействия. В 2008 году под ее влияние попала омичка, работающая инженером-проектировщиком. «На протяжении 12 лет с целью сформирования у потерпевшей ощущения наличия иллюзий угрожающих ее жизни, обвиняемая создавала условия постоянного потока информации о существовании реальной опасности для женщины и ее родителей», — говорится в деле о методах работы злоумышленницы.

Войдя в доверие к потерпевшей, обвиняемая убедила ее пройти дорогостоящее «оздоровление». При этом, «целителями» выступали выдуманные злоумышленницей «неврологи из Швейцарии», «ясновидящие служители церкви», «представители нетрадиционной медицины», от лица которых она сама писала жертве рекомендации по электронной почте.

Следствие подсчитало, что за восемь лет обвиняемая выманила у потерпевшей деньги и имущество на общую сумму более 12,6 млн руб. В частности, пострадавшая отдала ей ювелирные изделия с бриллиантами, стоимостью более 2 млн руб., оплатила ее поездки в Тибет, Израиль и другие страны, якобы необходимые для совершения молебнов.

В прокуратуре рассказали, что в результате психологического давления потерпевшая получила тяжкий вред здоровью, повлекший психическое расстройство.

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Илья Николаев