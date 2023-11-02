В Ярославле не состоялся аукцион на развитие участка на улице Балашова

В Ярославле не состоялся аукцион на право комплексного развития незастроенной территории в районе улицы Балашова в Дзержинском районе. На участке предлагалось построить многоэтажные дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема границ незастроенной территории

Фото: мэрия Ярославля Схема границ незастроенной территории

Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что изначально цена на право комплексного развития незастроенной территории составляла 122 млн руб. Однако дважды торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Мэрия снизила цену в четыре раза и увеличила участок с 26,6 до 34,21 тыс. кв. м.

Изменилась и этажность предполагаемого строительства. Ранее мэрия разрешала возводить на территории дома этажностью не ниже 9 и не выше 12 этажей. По новому постановлению мэрии 50% участка могут застроить домами не выше 8 этажей, а 40% земли отдано под жилые дома с максимально возможными 18-ю этажами.

Но после понижения цены до 28 млн руб., увеличения участка и этажности желающих застраивать территорию также не нашлось. Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, говорится в тексте протокола итогов.

Алла Чижова