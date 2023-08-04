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Мэр Ярославля снизил стоимость земли под застройку в четыре раза

Начальная цена аукциона на право комплексного развития незастроенной территории в районе ул. Балашова в Дзержинском районе Ярославля снижена в 4,3 раза. Постановление о проведении аукциона подписал мэр Артем Молчанов.

Схема границ незастроенной территории

Схема границ незастроенной территории

Фото: мэрия Ярославля

Схема границ незастроенной территории

Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что земельный участок в районе улицы Балашова дважды выставлялся на торги, минимальная цена для потенциального инвестора составляла 122,1 млн руб. Однако оба аукциона не состоялись из-за отсутствия участников.

В мае мэрия увеличила площадь земельного участка под застройку с 26 648 до 34 421,5 кв. м., кроме того, увеличилась возможная высотность застройки — до 18 этажей. Теперь городские власти повторно проведут аукцион на новых, более выгодных для застройщиков условиях.

Антон Голицын

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