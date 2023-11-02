Следователи начали проверку после взрыва на стройплощадке в Екатеринбурге

Следователи Верх-Исетского района Екатеринбурга начали проверку после взрыва на строительной площадке в центральной части Екатеринбурга на улице Мельникова. Напомним, по предварительным данным там взорвался газовый баллон, два человека пострадали.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, ЧП случилось во время выполнения газосварочных работ. «На месте происшествия следователи СК осуществляют осмотр, опрашивают очевидцев, истребуют необходимую документацию, регламентирующую соблюдение правил техники безопасности на данном строительном объекте»,— прокомментировали в СКР.

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, пострадали рабочие 2001 и 1988 годов рождения. Они находятся в больнице, предварительный диагноз у обоих — ожоги верхних дыхательных путей, переломы нижних конечностей.

СМИ сообщалось, что инцидент произошел на стройплощадке ЖК «Нагорный», но в пресс-службе «УГМК-Застройщик» «Ъ-Урал» сообщили, что компания не ведет никаких работ на данной площадке. «Данная площадка по ул. Мельникова была ранее передана по договору компании ООО "ДеСтрой"»,— прокомментировал застройщик.

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