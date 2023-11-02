В Екатеринбурге на стройплощадке произошел взрыв, есть пострадавшие

На строительной площадке в центральной части Екатеринбурга произошел взрыв. Как сообщает портал Е1, на стройке жилого комплекса «Нагорный» на ул. Татищева, предположительно взорвался газовый баллон.

По данным свердловского Минздрава, в результате инцидента есть пострадавшие. «Пострадавшие в состоянии средней тяжести с различными травмами госпитализированы в одно из лечебных учреждений города. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— прокомментировали в региональном министерстве.

upd: Как уточнили «Ъ-Урал» в пресс-службе «УГМК-Застройщик», инцидент произошел не на самой стройплощадке ЖК «Нагорный», а рядом с ней. На территории бывшего цеха проводились демонтажные работы подрядной организацией «ДеСтрой».

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