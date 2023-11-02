Макрон пообещал Мирзиёеву поддержать Узбекистан по соглашению с ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность поддержать усилия Узбекистана, направленные на подписание соглашения о расширенном партнерстве с Евросоюзом и вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом господин Макрон заявил на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Самарканде.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, господа Макрон и Мирзиёев в ходе переговоров также обсудили меры по продвижению новых проектов в сферах зеленой энергетики, которую развивают страны Евросоюза, добычи и переработки сырьевых ресурсов, сельского хозяйства, водоснабжения, логистики и туризма. «Подчеркнута важность продолжения политического диалога, укрепления сотрудничества в сфере безопасности, эффективного противодействия возникающим вызовам и угрозам»,— добавили в пресс-службе.

Эмманюэль Макрон посетил Узбекистан впервые. Накануне, 2 ноября, президент Франции прибыл в Казахстан, где провел переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. По итогам визита стороны подписали шесть соглашений, среди которых — декларация о сотрудничестве по стратегическому минеральному сырью, в том числе по урану.