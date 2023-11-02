В Свердловской области введут в оборот 9 тыс. гектаров сельхозземель

В Свердловской области планируют ввести в оборот 9 тыс. гектаров сельхозземель. В департаменте информационной политики сообщили, что на это из бюджета выделят 5,5 млн руб. Средства направят на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ в 18 муниципалитетах

Ожидается, что земли, отмежеванные в этом году, будут переданы аграриям региона в пользование уже в 2024 году. По итогу общая посевная площадь в регионе составит почти 500 тыс. га

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Свердловской области завершилась уборочная кампания. За этот период было собрано почти 260 тыс. тонн картофеля и 70 тыс. тонн зерна.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте