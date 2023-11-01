В Свердловской области собрали 260 тыс. тонн картофеля и 70 тыс. тонн зерна

В Свердловской области завершилась уборочная компания 2023 года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. За этот период было собрано 259,8 тыс. тонн картофеля. Так, с каждого гектара удалось собрать 184,9 центнера, что на 51,5 центнер больше, чем было год назад. В целом было собрано 32,1 тыс. тонн различных овощей.

Кроме того, аграрии намолотили почти 700 тыс. тонн тонн зерна в бункерном весе. Общая площадь зерновых культур достигал 310,5 тыс. га. Масличные культуры обмолочены на площади 35 тыс., сельхозпроизводители намолотили 53,2 тыс. тонн семян.

Напомним, в Свердловской области планируют построить тепличный комплекс, который позволит снабжать овощами жителей региона и Сибири. В проект инвестируют 20 млрд руб.

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