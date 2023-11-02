Минфин и ФНС разработали законопроект о предотвращении валютных нарушений

Минфин и Федеральная налоговая служба разработали законопроект, который должен предотвратить нарушение бизнесом валютного законодательства с использованием нерыночных цен в сделках. Об этом сообщил статс-секретарь—замминистра финансов Алексей Сазанов.

По словам замминистра, прорабатывается вопрос «совершенствования механизма контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами, чтобы сократить возможность уклонения от уплаты налогов». «Законопроект, разработанный Минфином России и ФНС России, концептуально меняет подход к администрированию ТЦО (трансфертное ценообразование.— "Ъ") — расширяется круг взаимозависимых лиц, увеличивается глубина проверки, возрастают штрафы (до 40% от корректировки налоговой базы), совершенствуется подход к определению рыночной цены»,— сказал господин Сазанов на встрече с бизнесом на мероприятии компании «Б1» (цитата по «РИА Новости»).

Замминистра сообщил, что планируется ввести возможность корректировки налоговыми органами цен в сделках между взаимозависимыми лицами до медианного значения интервала рыночных цен, а не до минимального.

Леонид Уварчев