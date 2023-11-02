В Самаре предложили построить высотки на площади 23 тыс. кв. метров

Публичные слушания на тему предоставления разрешения на использование земли начались в Самаре. Один из вопросов касается застройки участка площадью более

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23,3 тыс. кв. м в Ленинском районе города. Соответствующий проект опубликован на портале городской администрации.

Речь идет о территории в границах ул. Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелевых, и Чкалова. Участок рассматривается под многоэтажную жилую высотную застройку. С соответствующей инициативой выступила ППК «Фонд развития территорий».

Ранее в Самаре более ста человек поддержали застройку жильем района депо. При этом один человек выступил против проекта.

Георгий Портнов