В Самаре предложили построить высотки на площади 23 тыс. кв. метров
Публичные слушания на тему предоставления разрешения на использование земли начались в Самаре. Один из вопросов касается застройки участка площадью более
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
23,3 тыс. кв. м в Ленинском районе города. Соответствующий проект опубликован на портале городской администрации.
Речь идет о территории в границах ул. Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелевых, и Чкалова. Участок рассматривается под многоэтажную жилую высотную застройку. С соответствующей инициативой выступила ППК «Фонд развития территорий».
Ранее в Самаре более ста человек поддержали застройку жильем района депо. При этом один человек выступил против проекта.