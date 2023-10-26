В Самаре более ста человек поддержали застройку жильем района депо

Общественные обсуждения на тему предоставления разрешения на застройку территории в границах ул. Маяковского, Арцыбушевской и Чкалова прошли в Самаре. На них в поддержку проекта поступило свыше ста голосов «за» и один – «против». Заключение об итогах публичных слушаний опубликовала городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Застроить территорию многоэтажным высотным жильем предложило ООО СЗ ИК «Новый город». Под эти цели рассматриваются три земельных участка общей площадью около 6,8 тыс. кв. м в районе первого троллейбусного депо.

На публичных обсуждениях по этому вопросу одна из участниц от имени собственников дома №132 по ул. Буянова попросила скорее возвести новое жилье и снести здание, в котором она проживает, так как «в пределах нескольких кварталов отсутствует водопроводная колонка и действует полная антисанитария». В свою очередь единственная противница застройки участков, которая присутствовала на общественных обсуждениях, отметила, что «исторический центр нужно сохранить».

Ранее застройщик предложил возвести жилье в Самаре на ул. Шоссейной. Территория, о которой идет речь, находится в Куйбышевском районе города.

Георгий Портнов