В Самаре один человек пострадал в ДТП с Opel и ВАЗом на Московском шоссе

ДТП с одним пострадавшим произошло в Самаре в четверг утром. Происшествие случилось в 9:10 (MSK+1) на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водитель 1996 года рождения за рулем автомобиля «ВАЗ-2114» ехал по Московскому шоссе со стороны 19 км в направлении ул. Алма-Атинская и во время перестроении в крайнюю левую полосу столкнулся с машиной Opel. За рулем иномарки находился мужчина 1961 года рождения.

В момент аварии Opel ехал в попутном направлении. От удара «ВАЗ-2114» отбросило на световую опору. Водитель отечественного автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Днем ранее в Самарской области произошли три смертельных ДТП. На автодороге «Самара-Бугуруслан» в Кинельском районе столкнулись автомобили LADA Priora, KIA Rio и грузовик DAF: погибли водитель и пассажир отечественной машины.

Георгий Портнов