Главу муниципалитета из Оренбуржья уличили в присвоении и подлоге

Закончено расследование уголовного дела в отношении главы муниципального образования сельсовета Сакмарского района. Она подозревается в двух эпизодах присвоения или растраты (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие установило, что с апреля по июнь минувшего года чиновница изготовила два протокола заседания Совета депутатов сельсовета Сакмарского района. Она внесла в документы заведомо ложные сведения о принятии парламентариями решения о выплате подозреваемой премии и материальной помощи.

Благодаря этому на банковский счет чиновницы были начислены более 80 тыс. руб. Подозреваемая присвоила себе указанную сумму.

В настоящее время чиновница отстранена от должности. Также арестовано ее имущество стоимостью более 200 тыс. руб. В настоящее время материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее глава еще одного муниципалитета Оренбуржья был обвинен в служебном подлоге. Силовики установили, что чиновник решил по дружбе помочь местному жителю, который ранее был осужден за управление транспортом в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ) и приговорен к 360 часам обязательных работ. В частности, он в течение четырех месяцев вносил в табели учета рабочего времени сведения об отбывании знакомым наказания по благоустройству села.

Георгий Портнов