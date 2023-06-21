Глава муниципалитета Оренбуржья обвиняется в служебном подлоге

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы муниципалитета Новосергиевского района Оренбургской области. Ему инкриминируется служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Материалы дела направлены в суд. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Силовики установили, что глава муниципалитета решил по дружбе помочь местному жителю, который ранее был осужден за управление транспортом в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ) и приговорен к 360 часам обязательных работ. В частности, он в течение четырех месяцев вносил в табели учета рабочего времени сведения об отбывании знакомым наказания по благоустройству села.

Также обвиняемый заверял документы личной подписью и печатью и передавал их в уголовно-исполнительную инспекцию. В итоге знакомый чиновника был снят с учета по факту отбытия наказания.

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга продлил срок запрета определенных действий в отношении бывшего заместителя министра культуры Оренбургской области Анатолия Чахеева. Мера пресечения будет действовать до 21 сентября с сохранением ранее наложенных запретов.

Георгий Портнов