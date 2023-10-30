Пятый очаг африканской чумы свиней выявлен в Воронежской области

В Воронежской области выявлен пятый в этом году очаг африканской чумы свиней (АЧС). Он расположен в лесополосе в 1,4 км от дома на улице Прилужной,17 в селе Еманча 2-я Хохольского района. Об этом говорится в указе врио губернатора Сергея Трухачева. На участке, площадь которого не уточняется, введен карантин до 24 января 2024 года.

Согласно публичной кадастровой карте, участок расположен в границах бывшего колхоза Мичурина (ОАО «Надежда», ликвидировано в 2007 году). Площадь участка составляет 80,9 га.

Господин Трухачев поручил утвердить перечень ограничений на оборот животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок на территории инфицированного объекта, а также разработать перечень мероприятий по ликвидации очага АЧС и предотвращению распространения возбудителя на «отдельной территории» Хохольского района.

В октябре очаги африканской чумы свиней были выявлены на двух свинокомплексах группы «Агроэко» в Калачеевском районе. Карантин введен на территории Воробьевского, Калачеевского и Петропавловского районов. А также — на двух площадках ГК «Русмит» в поселке Пригородном Калачеевского района.

Подробнее о новой вспышке АЧС в Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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