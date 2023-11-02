В Санкт-Петербургском горном университете открыли памятник Екатерине II

В Санкт-Петербургском горном университете в день 250-летия вуза открыли памятник его основательнице, императрице Екатерине II, передал корреспондент ТАСС.

На открытии выступил ректор университета Владимир Литвиненко, который назвал открытие памятника символичным.

«Указ Екатерины II и его последующая реализация позволили вырастить плеяду компетентных отечественных рудознатцев и заметно снизить зависимость отрасли от импортных технологий и зарубежных специалистов",— сказал ректор.

Скульптура императрицы в полный рост выполнена из бронзы с использованием технологии ювелирного литья. Подиум, на котором установлена статуя, выполнен из лабрадорита и малахита. За спиной у императрицы, на стене, расположена географическая карта российской империи времен Екатерины II, изготовленная из поделочных и полудрагоценных камней. Скульптуру и карту создали в камнерезном Доме Алексея Антонова в Екатеринбурге.

1 ноября, в день 250-летия Горного университета, его сотрудников с юбилеем поздравил президент России Владимир Путин.

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