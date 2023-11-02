Производитель «Царской» водки запланировал IPO в 2025 году

Один из крупнейших в России импортеров и производителей алкоголя Ladoga (водка «Царская», джин Barrister, виски Fowler's и др.) намерен провести первичное размещение акций на бирже (IPO) в 2025 году. Об этом сообщил президент и совладелец компании Вениамин Грабар в интервью РБК.

В подготовке к листингу Ladoga сопровождают Сбербанк (MOEX: SBER), ВТБ (MOEX: VTBR) и «Абсолют». По словам Вениамина Грабара, сейчас Ladoga готовится к размещению дебютного облигационного займа на 2 млрд руб. Как объяснил президент компании, это необходимо «для получения практики публичности».

Господин Грабар рассчитывает, что к моменту проведения IPO российский фондовый рынок отчасти восстановится. «Компании нашей отрасли близки и понятны инвесторам, люди видят наш продукт, могут подержать в руках и даже попробовать. Они прекрасно понимают, что производится, что продается. Я считаю, что будущее для открытого рынка — это компании, понятные физическим инвесторам», — заявил президент Ladoga.

До размещения акций основной задачей компании станет увеличение капитализации, отметил президент Ladoga. К 2025 году, согласно прогнозу господина Грабара, стоимость Ladoga должна составить минимум 30–33 млрд руб., максимум — 40 млрд руб. (при EBITDA 6–8 млрд руб.).

Ladoga — один из крупнейших производителей и импортеров алкоголя в России. Компания была основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. Основные бренды, которые производит предприятие — водки «Царская», «Императорская коллекция», «Царское Село», Czars Original, «Зверь», «Престиж», «Ладога Хлебная», джины Barrister и «Древний», ликеры «Love Story». По итогам 2022 года выручка Ladoga выросла на 46,4%, до 20,08 млрд руб., чистая прибыль — в 5,3 раза, до 1,03 млрд руб., EBITDA — в 3,1 раза, до 2,15 млрд руб.

В ноябре Ladoga стала эксклюзивным дистрибутором портвейна Porto Cruz, который занимает первое место по продажам в мире, а в России последние два года официально не присутствовал. Как рассказали «Ъ» в компании, за первый год партнерства Ladoga планирует импортировать минимум 30 тыс. л напитка, что позволит Porto Cruz войти в топ-10 по продажам в категории в России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полный портфель портвейна».