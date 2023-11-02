Автобусы в Петербурге следуют с получасовым опозданием из-за пробки на Витебском

Утром 2 ноября крупная дорожная пробка образовалась на Витебском проспекте в Петербурге — от поселка Шушары до Купчино. Из-за дорожного коллапса автобусы маршрутов №186, №190, №196, №197, №197А, №342 и №388 следуют с получасовым опозданием, сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Ситуация осложняется тем, что на Витебском проспекте в настоящий момент ведутся дорожные работы. До 4 ноября проезд по магистрали ограничен на участке от улицы Типанова до КАД.

Ранее «Ъ-СПб» писал о других дорожных ограничениях, которые ввели в нескольких районах Петербурга в начале ноября.

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