В Ярославле обжаловали закупку коммунальной техники на 357 млн

Закупка коммунальной техники для Ярославской области на 357 млн руб. приостановлена по жалобе ООО «ТД Профессионал» из Иванова. Сведения об этом размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зимняя уборка Ярославля

Фото: мэрия Ярославля Зимняя уборка Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ГКУ «Ярдорслужба» разместило аукцион на поставку 54 единиц специализированной техники для зимней уборки, которая будет работать в городах и районах области. Компания из Иванова посчитала, что заказчик нарушил закон о защите конкуренции, включив в один лот товары, которые функционально и технологически не связаны между собой. По мнению авторов жалобы, «Ярдорслужба» объединила в закупку технику для содержания дорог (автогрейдеры, экскаваторы, погрузчики) и трактора, которые должны проходить как техника для сельского хозяйства.

«Применяя данные критерии, необходимо данный лот разделить, выделив из него в отдельные закупочные процедуры закупку каждой товарной позиции»,— указано в жалобе.

Жалоба направлена в межрегиональное УФАС по Ярославской и Костромской областям. Как указано на портале госзакупок, на время ее рассмотрения процедура определения поставщика приостановлена.

Антон Голицын