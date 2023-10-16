В Ярославской области закупают технику для зимы на 357 млн рублей

В Ярославской области купят 54 единицы специализированной техники для зимней уборки. Максимальная цена контракта составляет 357 млн руб., технику должны доставить в область до 30 ноября. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В рамках контракта в города и районы области должны поставить 11 тракторов, девять машин для коммунального хозяйства и содержания дорог, 11 автогрейдеров, шесть погрузчиков, снегоочистители и другую технику. Поставляемая техника должна быть выпущена в 2023 году.

Наибольшее количество машин поставят в Ярославль — семь штук, Ярославский район получит 4 единицы техники. Остальные районы получат по 2-3 машины. Поставщика определят 2 ноября.

Алла Чижова