Жители Кубани больше всего обеспокоены беспилотниками и электросамокатчиками

Жителей Краснодарского края больше всего волнует ситуация в гражданской авиации, электросамокатчики и беспилотники. К такому выводу пришли авторы «Национального индекса тревожностей. КРОС».

В третьем квартале 2023 года лидером по индексу приживаемости (чем он выше, тем в большей степени тревожность характерна для соцсетей по сравнению с повесткой в СМИ) в Краснодарском крае стала ситуация в гражданской авиации. В топ-пять тем, вызывающих чувство тревоги у пользователей соцсетей также вошли электросамокатчики, беспилотники, рост цен на бензин и подорожание такси.

По суммарному присутствию тревожности в аудиториях СМИ и соцмедиа лидером на Кубани является тема беспилотников. В топ-пять также входят электросамокатчики, ситуация в гражданской авиации, падение рубля и рост цен на бензин.

В целом по России пользователей соцсетей и читателей СМИ помимо перечисленных тем также волнуют сложности с поездками в Европу, утрата позиций в космосе, слухи о мобилизации, подорожание такси и отсутствие в прокате голливудского кино («Барби» и «Оппенгеймер»).

Татьяна Ручкина

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