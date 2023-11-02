Валидаторы установили в трамвае №4 в Ижевске
В столице Удмуртии на трамвайном маршруте №4 начала работать система оплаты через валидаторы. Как сообщает пресс-служба «ИжГЭТ», для удобства жителей на месте консультирует специалист, которые поможет разобраться с устройством.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Напомним, в последние месяцы все больше маршрутов общественного транспорта в Ижевске переходят на взимание платы за проезд через валидаторы. Это связано с нехваткой кондукторов. Так, с 27 октября МУП «ИжГЭТ» ввели бескондукторную систему на троллейбусном маршруте №4, а с 30 октября валидаторы появились в трамвае №11.
Подробнее об этом читайте в материале «Зайцы проверят систему».