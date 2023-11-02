Набережночелнинский «Ремдизель» приобрел имущество «Мотовилихинских заводов»

Набережночелнинский производитель бронемашин «Ремдизель» приобрел имущество обанкроченного ПАО «Мотовилихинские заводы». Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПАО подписало договор купли-продажи имущественного комплекса предприятия с татарстанской компанией, которая оказалась единственным участникам торгов. Отмечается, что цена сделки составила по меньшей мере 1,27 млрд руб. Это на 0,03 млрд меньше цены, указанной во время выставления лота на торги. Стоимость, по данным конкурсного управляющего банкрота, отличается в меньшую сторону в связи с уменьшением размера дебиторской задолженности ООО «Тепло-М», ООО МГМ и ЗАО СКБ (дочерние предприятия МЗ) на дату заключения договора.

Напомним, данные о том, что татарстанский производитель заинтересован в приобретении «Мотовилихинских заводов», появилась зимой 2023 года.

"Ъ-Казань"