Ми-8 доставит генератор в эвенкийский поселок для стабилизации энергоснабжения

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края приняла решение перебросить в Ессей еще один дизель-генератор. Он должен решить проблему со снабжением электроэнергией поселка, где в настоящее время при 35-градусном морозе приходится практиковать ежедневные веерные отключения продолжительностью до часа, сообщает «Эвенкийская жизнь».

По данным издания, проблема возникла в связи с тем, что на дизельной электростанции вышли из строя четыре из восьми генераторов. Дизель-генератор планируется доставить 3 ноября из села Чиринда на подвеске вертолета Ми-8. Такая операция будет проведена впервые с 1990-х годов. Расстояние между поселками Ессей и Чиринда по прямой составляет 126 км.

Как сообщила «Ъ-Сибирь» глава Ессея Галина Ботулу, погодные условия позволяют осуществить перевозку дизель-генератора. Напомним, в конце октября борт санитарной авиации в течение нескольких дней не мог вылететь из этого поселка из-за непогоды. Медики прилетали в населенный пункт в связи со вспышкой энтеровирусной инфекции.

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Валерий Лавский