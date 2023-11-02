Ремонт теплосети в микрорайоне Сельхозхимии завершили в Можге

В Можге специалисты завершили работы по замене участка тепловой сети в микрорайоне Сельхозхимии. Заполнение теплоносителем началось вечером 1 ноября, рассказал во «ВКонтакте» глава города Эрик Уразов.

«Надеюсь, что теперь сырости в подвале не будет»,— написал господин Уразов.

Напомним, причиной для ремонтных работ стало обнаружение места утечки на подходе к дому №3 в микрорайоне Сельхозхимии. Жители дома несколько лет сообщали о затоплении подвала весной и осенью, однако управляющая компания решить проблему не могла. От теплоснабжения на время работ отключили дома №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и детский сад №24.