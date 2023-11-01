В Можге в микрорайоне Сельхозхимии обнаружили место утечки спустя несколько лет

В Можге спустя несколько лет удалось найти место утечки на участке теплосети на подходе к дому №3 в микрорайоне Сельхозхимии. На затопление подвала каждую весну и осень жаловались местные жители, однако управляющая компания решить проблему не могла, рассказал во «ВКонтакте» глава города Эрик Уразов

К выявлению причины подключили МУП «ЖКХ», работники которого нашли место утечки. В настоящее время бригада приступила к ремонту на линии теплоносителя, в результате чего от теплоснабжения отключили дома №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и детский сад №24.

«В группах детского сада сохраняется остаточное тепло, дети не замерзнут. Кроме того, горячее водоснабжение не перекрыто»,— отметил господин Уразов.

Планируется, что коммунальные работы завершат к ночи, после чего тепло вновь запустят. В ином случае будут развернуты временного размещения.