Полиция задержала граффитистов, разрисовавших дом Павлова на Лиговском проспекте

Сотрудники уголовного розыска Центрального района Санкт-Петербурга установили и задержали юных вандалов, разрисовавших аэрозольной краской фасад объекта культурного наследия «Дом И.П. Павлова» на Лиговском проспекте, 149.

Как сообщили «Ъ-СПб» в региональном управлении МВД, несанкционированными «художниками» оказались 19-летний учащийся колледжа, будущий столяр, и его 15-летний приятель. Старший граффитист привлечен в качестве подозреваемого. Подросток передан родителям. В настоящий момент полиция решает вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела — о вовлечении несовершеннолетнего в противоправную деятельность (ст. 151 УК РФ).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге возбудили дело из-за граффити на двух других исторических домах на Лиговском проспекте: №91 и №53. Чтобы восстановить там стены, было потрачено более 35 тыс. рублей.

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