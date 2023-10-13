В Петербурге возбудили дело из-за граффити на двух домах на Лиговском проспекте

В центре Санкт-Петербурга граффити на двух исторических домах на Лиговском проспекте посчитали повреждением объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Рисунки обнаружили на фасаде дома А. Л. Сагалова (Лиговский проспект, 91/Свечной переулок, 27) и на Доме меблированных комнат А. И. Андреевой (Лиговский проспект, 53). Чтобы восстановить стены, потратили более 35 тыс. руб.

Проверку провела прокуратура Центрального района города. Материалы по итогам мероприятия направили в правоохранительные органы, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ («Повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации»). Надзорное ведомство держит на контроле ход и результат расследования.

Анастасия Захарова, Санкт-Петербург