Минобороны РФ: над Крымом и Черным морем уничтожены шесть беспилотников

Утром 2 ноября Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки по объектам на территории России с применением шести беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным ведомства, один дрон был уничтожен средствами ПВО над Черным морем, пять — перехвачены над Крымским полуостровом.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале написал, что на территории региона сбили семь ракет, которые летели в направлении Крыма. Он отметил, что массированное ракетное нападение отразили зенитчики, ракеты были запущены с самолетов.

Наталья Решетняк

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