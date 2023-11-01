Летевшие в Крым семь ракет сбили на Херсонской областью

В Херсонской области сбили семь ракет, которые летели в направлении Крыма. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Он отметил, что массированное ракетное нападение отразили зенитчики. Ракеты были запущены с самолетов и летели в Крым.

«Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Люди и инфраструктура не пострадали»,— отметил господин Сальдо.

Утром 1 ноября в Севастополе дважды объявлялась тревога. Как сообщил губернатор региона Михаила Развожаева, дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки.

Татьяна Ручкина

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