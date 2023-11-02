Армия обороны Израиля: в нападении 7 октября участвовали 3 тыс. членов «Хамаса»

Не меньше 3 тыс. человек принимали участии в нападении на Израиль 7 октября. Оценку Армии обороны Израиля приводит The Times of Israel. Первоначальные оценки составляли 1,5–2 тыс. нападающих из «Хамаса».

Новая информация приводится на основе разведданных, которые были получены в ходе допросов плененных членов «Хамаса». Учитывались только вооруженные боевики и не учитывались гражданские жители сектора Газа, которые воспользовались брешами в пограничном заграждении, чтобы попасть в Израиль.

Утверждается, что в течение первых двух дней боевых действий были убиты около 1 тыс. членов «Хамаса» на территории Израиля, еще 200 были взяты в плен. В приграничной зоне остаются тела боевиков. Их планируют забрать, когда это можно будет сделать без угрозы для жизней солдат.

«Хамас» 7 октября развязал войну с Израилем. Палестинское движение обстреляло израильскую территорию сотнями ракет, захватило несколько населенных пунктов и заложников. Жертвами атаки стали 1,4 тыс. израильтян, еще 5,4 тыс. получили ранения. В ответ Израиль начал военную операцию, которая длится до сих пор. В результате в секторе Газа убиты 8,8 тыс. человек (по оценке ООН, 70% из них — это женщины и дети), пострадали 22,2 тыс. Еще 128 человек убиты на Западном берегу, ранены 2,3 тыс.

О войне Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Леонид Уварчев