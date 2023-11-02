Глава фирмы из Димитровграда обвиняется в мошенничестве с деньгами дольщиков

Направлено в суд уголовное дело по обвинению директора коммерческой организации в хищении денег участников долевого строительства жилья в Димитровграде. Ему инкриминируется ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура.

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На этапе предварительного расследования установлено, что 53-летний директор ООО «Техно-Поволжье Д» организовал строительство многоквартирного жилого дома № 17 «а» по ул. Свердлова. Во время работ он отступил от проектной и рабочей документации.

В итоге гражданам был причинен ущерб в размере свыше 700 тыс. руб. В связи с этим был арестован транспорт подсудимого стоимостью свыше 2,3 млн руб.

Директору компании грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

Ранее стало известно о том, что строительство 12-этажного дома в Ульяновске затягивается. Документация по нему так и не прошла госэкспертизу, и в установленные сроки работы не укладываются.

В связи с этим правительство Ульяновской области за подписью губернатора обратилось в Фонд развития территорий с просьбой заменить решение о достройке здания на решение о возмещении затрат дольщиков. Несмотря на это, работы было решено продолжить.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Возмущение возмещением».

Георгий Портнов