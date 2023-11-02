В Новороссийске ввод жилья в эксплуатацию сократился на 21%

С января по октябрь в Новороссийске ввели в эксплуатацию 486 тыс. кв. м жилья. Это на 21% или на 134 тыс. кв. м меньше, чем в прошлом году за этот же период. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко на форуме Mallpic 2.0 в Сочи.

«В этом году в Новороссийске ввели в эксплуатацию 486 тыс. кв. м жилья, в прошлом — 620 тыс. кв.м»,— заявил глава города.

На форуме также стало известно, что администрация Новороссийска заключила соглашение о взаимодействии по программе комплексного развития территорий (КРТ) с инвестором из Ирана. Под проект предусмотрено 14,5 га. На территории, предназначенной под КРТ, планируется преимущественно строительство коммерческой недвижимости, в том числе апартаментов и гостиниц. Расселению подлежит около 70% жилых многоквартирных домов.

Наталья Решетняк

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