На трассе в Свердловской области «Газель» насмерть переехала человека

Недалеко от Березовского (Свердловская область) «Газель» насмерть переехала человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Инцидент произошел на 27 трассы «Екатеринбург — Реж —Алапаевск».

Водитель «Газели» утверждает, что человек лежал на проезжей части. В результате пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью.

Напомним, в конце октября на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло лобовое ДТП, в котором пострадали шесть человек.

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