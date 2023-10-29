В ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов пострадали шесть человек

В Кушвинском районе Свердловской области на 212 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло лобовое ДТП, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

По предварительным данным, водитель Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ-2112». В результате аварии пострадали оба водителя, а также по два пассажира из каждой машины.

Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Полина Хабарова

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