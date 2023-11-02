Управляющий «Платинум ареной» в Красноярске подозревается в мошенничестве

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении управляющего спорткомплексом «Платинум арена Красноярск» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт «Платинум Арена Красноярск» Фото: Официальный сайт «Платинум Арена Красноярск»

Как считает следствие, с января по октябрь 2023 года фигурант дела подписал недостоверные акты сдачи-приемки услуг по техническому обслуживанию, планово-предупредительному и аварийному ремонту комплексной системы безопасности «Платинум арены». Стоимость контракта с подрядчиком – ООО СК «Вавилон» – составила около 10 млн руб. Согласно договору, работы предполагали трудоустройство 20 человек, однако фактически они выполнялись шестью специалистами и не в полном объеме. По данным правоохранителей компания-подрядчик подконтрольна фигуранту дела.

На основании недостоверных отчетных документов подрядчику было перечислено более 6,5 млн руб. Часть этих денег (не менее 4,2 млн) была получена подозреваемым, сообщает следственное управление. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В октябре по итогам прокурорской проверки стало известно о строительных недостатках «Платинум арены». В здании якобы деформированы монолитные плиты перекрытия. Минспорта со ссылкой на данные экспертов сообщило об отсутствии критических дефектов в здании. Прокуратура потребовала признать недействительным договор дарения региону спортивного комплекса «Платинум арена». Дело рассматривается в арбитражном суде.

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Оксана Павлова