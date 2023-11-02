Economist: в секторе Газа погибло очень много детей из-за политики «Хамаса»

Причиной гибели большого числа детей в секторе Газа является политика палестинского радикального движения «Хамас», против которого сейчас ведут полномасштабную войну израильские вооруженные силы, сообщает британское издание The Economist.

Согласно информации издания, гибель тысяч детей в зоне военного конфликта «стала результатом действий "Хамаса"» по «безудержному стимулированию рождаемости» среди населения сектора Газа. Именно из-за этого, как полагают аналитики The Economist, количество смертей детей из-за военных действий приобрело столь массовый характер.

«Огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, его особенно молодую демографию»,— говорится в материале британских журналистов. По данным авторов материала, с 7 по 24 октября в палестинском анклаве были убиты 2,9 тыс. детей, что составляет 40% от общего числа погибших жителей сектора Газа. Опрошенные изданием эксперты полагают, что такой «беспрецедентно высокий показатель детской смертности» объясняется «демографическими особенностями» региона и политикой «Хамаса».

Война между Израилем и «Хамасом» длится с 7 октября. В тот день боевики радикального палестинского движения атаковали израильскую территорию сотнями ракет и захватили свыше 200 заложников. Жертвами атаки стали не меньше 1,4 тыс. израильтян. В ответ Израиль объявил военную операцию в секторе Газа. По данным Минздрава анклава, в ходе боевых действий погибли больше 8 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Александр Кислов