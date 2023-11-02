В Красноярске задержан подросток по делу о ложном сообщении об акте терроризма

В Красноярске задержан 16-летний подросток в рамках расследования дела о ложном сообщении об акте терроризма, сообщает ГУ МВД по региону. По данным полиции, в одном из мессенджеров к школьнику обратился неизвестный пользователь и предложил и распространить сообщение о якобы нахождении в школе опасного предмета. Взамен он пообещал помочь с продвижением канала, созданного подростком. Тот согласился.

7 сентября в дежурную часть ОП № 7 и администрацию города поступило сообщение о том, что в одной из школ Свердловского района находится опасный предмет. Следственно-оперативная группа полиции проверила территорию школы и установила, что информация носит ложный характер.

В настоящее время оперативники устанавливают личность и местонахождение «пользователя», связавшегося со школьником. Сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Уголовная ответственность по статье 207 УК РФ наступает с 14 лет.

В октябре фигурантом дела по такой же статье стал другой красноярский школьник. На протяжении трех дней в образовательное учреждение, где учился подросток совершались телефонные звонки о якобы нахождении в школе опасного предмета. Полицией было установлено, что подросток в одном из мессенджеров разместил предложение о совершении таких звонков. За это несовершеннолетний заказчик предлагал заплатить 1 тыс. руб. Как пояснил подросток правоохранителям, таким образом он хотел сорвать уроки в школе.

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Оксана Павлова