Красноярского школьника подозревают в оплате ложных сообщений о минировании

Школьника из Красноярска подозревают в сообщении о ложном акте терроризма. По заказу подростка, считает следствие, на протяжении трех дней совершались телефонные звонки в образовательное учреждение, где учился школьник. Злоумышленник по телефону предупреждал руководство школы о наличии в здании «опасного предмета», сообщает краевое управление МВД.

«На место происшествия незамедлительно выезжала следственно-оперативная группа полиции. Проверки территории показали, что данная информация носит ложный характер», - сообщили в ведомстве.

Установлено, что с домашнего компьютера подростка в одном из мессенджеров было размещено предложение о совершении таких телефонных звонков. За это несовершеннолетний заказчик предлагал заплатить 1 тыс. руб. Как пояснил подросток правоохранителям, таким образом он хотел сорвать уроки в школе. О каком опасном предмете якобы размещенном в здании шла речь не уточняется.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

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Александр Киселев