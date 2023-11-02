Politico: Байден ожидает скорого завершения политической карьеры Нетаньяху

Президент США Джо Байден и другие представители властей Соединенных Штатов ожидают скорого завершения политической карьеры действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает газета Politico со ссылкой на собственные источник. Собеседники издания отмечают, что в Вашингтоне не сомневаются в отставке господина Нетаньяху «в обозримой перспективе».

«Администрация считает, что дни Биньямина Нетаньяху в его должности сочтены... Ожидается, что израильский премьер, вероятно, продержится считанные месяцы или по крайней мере пока не закончится начальная фаза военной кампании в секторе Газа»,— приводит Politico мнение своих источников в Белом доме.

Утверждается, что Джо Байден в ходе своего визита в Израиль прямо дал понять господину Нетаньяху, что ждет, когда он определится со своим преемником и начнет постепенно передавать ему дела.

Биньямин Нетаньяху занимает пост премьер-министра Израиля с декабря 2022 года. До этого политик занимал должность премьер-министра с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год, поставив рекорд пребывания во главе страны. Он является лидером правящей в Израиле партии «Ликуд» с 1993 года.

Александр Кислов