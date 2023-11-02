Гумпомощь для жителей Газы будут доставлять из Татарстана через Египет

Гуманитарные грузы для жителей Палестины власти Татарстана будут доставлять через Египетское общество Красного Полумесяца. Об этом «Ъ-Казань» сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

«На сегодняшний день единственным пунктом, через который возможно доставить гуманитарную помощь в Газу является "Рафах" (контрольно-пропускной пункт на границе Египта и сектора Газа.— "Ъ-Казань")»,— сказала она, отметив, что «там уже организована эта работа».

По ее словам, «центром ответственности египетскими властями определена организация Красный Полумесяц (аналогия Красного Креста)». «Соответственно, нужно доставить груз до Египта»,— сказала глава пресс-службы.

Напомним, в среду глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству организовать работу по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей сектора Газа. По словам госпожи Галимовой, поручение вызвано «обеспокоенностью татарстанцев большим количеством детей среди пострадавших». За организацию сбора гумпомощи будет отвечать вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Подробнее о решении оказать помощь населению Палестины — в материале «Ъ-Казань» «Нужно доставить груз до Египта».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"