Сарычев Александр Дмитриевич

Родился 14 ноября 1974 года в Москве. В 1997 году окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «управление», имеет степень MBA.

В 1998–2002 годах строил карьеру в продажах спортивных товаров Puma и Brooks, занимал должности от оптового менеджера до коммерческого директора.

С 2002 года работает в Zenden, где вначале занимал должность руководителя оптовых продаж, а затем директора розничной сети. С 2009 года является членом совета директоров группы, с 2012 года — гендиректором Zenden.