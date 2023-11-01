В Тюменской области будут выплачивать 200 тыс. рублей подписавшим контракт с МО

Правительство Тюменской области планирует единовременно выплатить 200 тыс. руб. военнослужащим из региона. Выплаты получат срочники и мобилизованные, заключившие контракт с Министерством обороны не ранее 1 октября 2023 года, говорится в постановлении, опубликованном правительством Тюменской области.

Выплаты будут производится из областного бюджета, а именно из средств, предусмотренных на «развитие отрасли «Социальная политика». Проект разработан региональным департаментом социального развития и находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы.

Напомним, за 2022 год Тюменская область потратила на нужды СВО почти 1 млрд руб. Были созданы именные подразделения «Сибирь» и «Тобол». Подписавшие с ними контракт получали единовременную выплату в размере 100 тыс. руб.

Виталий Красиков

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